Повідомлено про підозру очільнику Рахункової палати

За неезаконне одержання компенсації за житло повідомлено про підозру колишньому нардепу, який наразі обіймає керівну посаду в Рахунковій палаті, повідомили у НАБУ та САП.

САП та НАБУ імені не називають, але судячи з оприлюднених матеріалів йдеться про Валерія Пацкана. Він був нардепом до того, як очолив Рахункову палату 15 березня 2018 року. Описаний НАБУ і САП епізод якраз і охоплює період по березень 2018 року.

“24 жовтня 2022 року за дорученням заступника Генерального прокурора – керівника САП прокурором повідомлено про підозру у незаконному отриманні 117 тис. гривень компенсації за винайм житла у столиці народному депутату України VIII скликання, який наразі обіймає керівну посаду в Рахунковій палаті”, – йдеться у повідомленні САП.

У межах досудового розслідування, яке здійснюють детективи НАБУ, як повідомляється САП, “встановлено, що народний обранець з вересня 2017 по березень 2018 року отримав компенсацію за винайм житла, незважаючи на наявність власної квартири у столиці”. Як наслідок, з державного бюджету депутат незаконно отримав понад 117 тис. гривень, зазначили у відомстві.

При цьому у НАБУ уточнюють, що компенсація за житло одержувалася “попри наявність у власності квартири в новобудові на Печерську у Києві, придатну для проживання”.

Колишньому нардепу інкриміновано вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України (зловживання владою, що завдало істотної шкоди).

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від двохсот п’ятдесяти до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. // УНН