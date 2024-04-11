У Києві ліквідували 4 нарколабораторії – вилучено прекурсори, наркотики та психотропи на ₴122 млн.

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури викрито та повідомлено про підозру сімом учасникам злочинної групи, які організували діяльність чотирьох нарколабораторій з виготовлення амфетаміну і прекурсору фенілнітпропену та збували заборонені речовини на території України та сусідніх країн (ч.ч. 1, 2, 3 ст. 307, ч.ч. 2, 3 ст. 311, ч. 4 ст. 321 КК України).

Члени наркоугруповання облаштували у квартирах на Київщині чотири нарколабораторії, потужності яких дозволяли виготовляти понад 50 кг прекурсорів на місяць, з яких в подальшому зловмисники виготовляли 40 кг амфетаміну, що забезпечувало фігурантам стабільний дохід у розмірі понад 16 млн гривень на місяць.

Склад для прекурсорів вони облаштували на роботі одного із учасників групи, який працював на одному зі столичних ринків.

Правоохоронці провели 23 одночасні обшуки у приміщеннях нарколабораторій, складу, помешканнях фігурантів та автомобілях.

В ході обшуків вилучено майже 400 л нітроетану (з якого можна було б синтезувати близько 300 кг амфетаміну), 25 кг різноманітних прекурсорів, більше 3 тисяч пігулок МДМА, 430 г амфетаміну, 205 г канабісу, лабораторне обладнання, зброю та набої, два автомобілі, які фігуранти використовували у своїй злочинній діяльності.

Орієнтовна вартість вилучених заборонених речовин може становити 122 мільйони гривень.

Київська міська прокуратура