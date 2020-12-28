Повідомлено про підозру посадовцю Вінницької ОДА за отримання хабара

Вінницькою обласною прокуратурою повідомлено про підозру керівнику одного з управлінь Вінницької облдержадміністрації за ч. 3 ст. 368 КК України.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Вінницької обласної прокуратури.

Встановлено, що посадовець отримав неправомірну вигоду у сумі 2 тисячі доларів США за сприяння у видачі дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, після чого був затриманий у порядку ст. 208 КПК України.

За клопотанням прокурора, слідчим суддею Хмельницького міськрайонного суду підозрюваного відсторонено від займаної посади та обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Досудове розслідування здійснюється слідчими територіального управління ДБР, розташованого у м. Хмельницькому за оперативного супроводження УСБ України у Вінницькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.