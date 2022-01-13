Повідомлено про підозру посереднику, який допомагав держвиконавцю одержувати хабарі

За процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру чоловіку, який за попередньою змовою з державним виконавцем отримував неправомірну вигоду (ч. 3 ст. 368 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, головний державний виконавець одного з районних відділів виконавчої служби м. Києва, діючи через посередника, організував схему вимагання та одержання неправомірної вигоди з громадянина за закриття виконавчого провадження та видалення відповідних даних з Єдиного реєстру боржників України.

У вересні 2021 року у ході контролю за вчиненням злочину державного виконавця затримали в порядку ст. 208 КПК України після перерахування неправомірної вигоди на його картковий рахунок. У листопаді 2021 року обвинувальний акт відносно державного виконавця був скерований до суду для розгляду по суті.

За результатами подальших слідчих дій правоохоронцям вдалося встановити особу посередника, який допомагав службовцю в одержанні хабаря. Наразі на підставі здобутих доказів останньому повідомлено про підозру.

За вчинене зловмисникам загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

Заходи з викриття корупційного злочину проводилися прокурорами спільно з оперативниками Управління стратегічних розслідувань у м. Києві ДСР Нацполіції України та слідчими Дніпровського управління поліції ГУНП в м. Києві.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура