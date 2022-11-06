Повідомлено про підозру прокурору із Запорізької області, який перейшов на бік ворога

Працівники ДБР повідомили про підозру прокурору окружної прокуратури Запорізької області, який зрадив присязі та добровільно перейшов на бік ворога.

Після повномасштабного вторгнення рф та тимчасової окупації частини Запорізької області він став служити в так званих правоохоронних органах загарбників, виконував вказівки та розпорядження окупаційної адміністрації рф.

Прокурор також агітував та схиляв жителів Пологівського району Запорізької області до співпраці з окупантом.

Прокурору повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацію майна.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.

ДБР