Луганська обласна прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактами службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки, та привласнення чужого майна шляхом зловживання службовим становищем (ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 191 КК України).

В рамках досудового розслідування перевіряється інформація щодо можливої службової недбалості з боку керівництва Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Луганській області.

Також відпрацьовується інформація щодо можливого системного розкрадання палива службовими особами ДСНС. Для цього використовувалися спеціальні прилади, які збільшують кілометраж та мотогодини на транспортних засобах. Внаслідок таких дій не було сформовано належний резерв паливно-мастильних матеріалів, а тому техніка для гасіння пожеж не змогла вчасно виїхати до місць займань, що у свою чергу не дало можливості їх оперативної локалізації. З тієї ж причини додаткові сили, що прибули на допомогу до Луганської області з інших регіонів, не змогли вчасно приступити до гасіння пожеж.

Прокурорами спільно зі слідчими проведено санкціоновані обшуки у Головному управлінні ДСНС України у Луганській області та інших

структурних підрозділах ДСНС регіону. Вилучено прилади, документацію щодо обліку та використання паливно-мастильних матеріалів та транспортних засобів, а також щодо організації заходів з ліквідації пожеж. Також у рамках кримінального провадження проводяться допити службових осіб та призначено ряд судових експертиз.

Крім того, слідство вивчає обставини організації та діяльності Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, а також координації дій сил, залучених до гасіння пожеж.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими територіального управління ДБР, розташованого у місті

Краматорську.

Нагадуємо, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури