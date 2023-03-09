Повідомлено про підозру псевдоголові одного з сіл на Херсонщині

За процесуального керівництва Херсонської обласної та Скадовської окружної прокуратур заочно повідомлено про підозру мешканцю м. Скадовська у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, підозрюваний у серпні 2022 року погодився співпрацювати з окупаційною адміністрацією РФ та добровільно обійняв посаду так званого «голови сільської ради села Шевченко Скадовського району Херсонської області».

На псевдопосаді чоловік організував роботу незаконно створеного органу влади, здійснював набір співробітників. Брав участь в організації та проведенні незаконного референдуму на тимчасово окупованій території.

Також в інтерв’ю з проросійськими ЗМІ він публічно схвалював дії окупаційної влади та армії РФ.

Досудове розслідування здійснюють слідчі УСБ України в Херсонській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора