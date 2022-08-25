Повідомлено про підозру псевдопосадовцям окупаційної адміністрації, які агітують за приєднання Маріуполя до РФ

Керівником Донецької обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру п’яти псевдопосадовцям фейкової адміністрації тимчасово окупованого м. Маріуполя у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, вчиненому організованою групою (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 110 КК України).

За даними слідства, з березня 2022 року п’ятеро депутатів Маріупольської міської ради забороненої в Україні політичної партії «Опозиційна платформа – за життя» активно співпрацюють з російськими загарбниками.

Добровільно погодившись обійняти фейкові посади голови, його першого та ще трьох заступників так званої адміністрації м. Маріуполя, підозрювані публічно висловлюють захоплення ідеями «руського миру» та агітують населення приєднати м. Маріуполь до складу РФ.

Крім того, за результатами спеціального досудового розслідування стосовно

так званого мера і трьох його заступників вже скеровані до суду обвинувальні акти за фактами державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України). Також стосовно «мера» завершено розслідування за фактом добровільного зайняття посади в окупаційній адміністрації держави-агресора (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Досудове розслідування у кримінальних провадженнях здійснюється слідчими ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Максимальне покарання за санкціями статей – довічне позбавлення волі.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора