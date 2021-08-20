Повідомлено про підозру рейдерам, які підробили документи та заволоділи активами товариства на ₴23 млн.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру трьом особам за фактом протиправного заволодіння часткою засновника підприємства шляхом вчинення правочину з використанням підроблених документів, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, що заподіяло велику шкоду та за фактом внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей (ч. 3 ст. 206-2 КК України, ч. 2 ст. 205-1 КК України).

Як повідомив начальник відділу обласної прокуратури Станіслав Пієв, досудовим розслідуванням встановлено, що у квітні 2021 року два чоловіка та жінка вирішили заволодіти часткою у статутному капіталі та майном товариства з обмеженою відповідальністю.

Використовуючи підроблені документи підприємства, особи звернулися від імені службових осіб товариства до нотаріуса Харківського міського нотаріального округу з метою перереєстрації компанії на фігурантку кримінального провадження.

На підставі підроблених документів нотаріусом внесено зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на підставі чого жінка отримала статус одноосібного засновника та керівника товариства, а також повноваження щодо розпорядження майном та грошовими коштами компанії.

Отже, внаслідок рейдерських дій щодо компанії, вказані особи заволоділи часткою засновника товариства у статутному капіталі та активами підприємства на суму понад 23 млн грн.

Наразі трьом особам повідомлено про підозру.

18 серпня 2021 року Київським районним судом м. Харкова двом фігурантам кримінального провадження обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Досудове розслідування проводять слідчі слідчого управління ГУНП в Харківській області, оперативний супровід здійснюють співробітники Управління стратегічних розслідувань в Харківській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури