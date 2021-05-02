На Київщині 23-річного молодика затримали за зґвалтування неповнолітньої

Повідомлення про зґвалтування надійшло до поліції від 15-річної потерпілої, мешканки міста Сквира.

Встановлено, що вчора дівчина з друзями поїхала до села Токарівка, де в альтанці біля озера підлітки відпочивали та вживали алкогольні напої. Через деякий час до них приєдналися ще двоє наглядно знайомих чоловіків. Коли стемніло, один із чоловіків скористався безпорадним станом дівчини та зґвалтував її.

Молодика затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 152 (Зґвалтування) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає ув’язнення на строк від семи до дванадцяти років.

Вирішується питання щодо повідомлення про підозру затриманому. Запобіжний захід обере суд.

Поліція Київщини нагадує батькам бути свідомими та пильнувати дозвілля дітей. Пам’ятайте, ваші діти — ваша відповідальність!

Київ Оперативний