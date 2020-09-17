У Києві розшукується підозрюваний у вчиненні вбивства (фото)

Святошинським управлінням поліції за вчинення злочину, передбаченого статтею 115 ККУ («Вбивство») аргументовано підозрюється та розшукується громадянин Москаленко Олександр Олександрович, 1989 року народження.

Орієнтовно може знаходитися у районі залізничного вокзалу.

При собі може мати чорний рюкзак та бейзболку із металевими кільцями на козирку.

Якщо вам відоме поточне місцеперебування Олександра, будь ласка, зверніться до Святошинського УП або напишіть нам у приватні повідомлення. Анонімність гарантується.

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