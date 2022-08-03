Повідомлено про підозру волинянці, яка ледь не вкоротила віку співмешканцю

Жінці загрожує до восьми років позбавлення волі.

Інцидент трапився у понеділок, 1 серпня, в одному із сіл Камінь-Каширського району. Під час п’яної суперечки 33-річна волинянка вдарила кухонним ножем свого співмешканця, 46-річного місцевого жителя.

Постраждалого з проникаючим ножовим пораненням шпиталізували.

Жінку поліцейські затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Учора, 2 серпня, слідчі повідомили їй про підозру за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України. Мова йде про умисне тяжке тілесне ушкодження.

Нині вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу – тримання під вартою.

Сектор комунікації поліції Волинської області