Повідомлено про підозру волинянці, яка ледь не вкоротила віку співмешканцю
Жінці загрожує до восьми років позбавлення волі.
Інцидент трапився у понеділок, 1 серпня, в одному із сіл Камінь-Каширського району. Під час п’яної суперечки 33-річна волинянка вдарила кухонним ножем свого співмешканця, 46-річного місцевого жителя.
Постраждалого з проникаючим ножовим пораненням шпиталізували.
Жінку поліцейські затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Учора, 2 серпня, слідчі повідомили їй про підозру за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України. Мова йде про умисне тяжке тілесне ушкодження.
Нині вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу – тримання під вартою.
Сектор комунікації поліції Волинської областіTweet