Повідомлено про підозру російському окупанту, який катував мирного мешканця Київщини

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру сержанту 83-ї окремої гвардійської десантно-штурмової бригади за фактом жорстокого поводження з цивільним населенням (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, у березні 2022 року в окупованому селі Козаровичі Вишгородського району, підозрюваний зі співслуживцями приїхав на броньованому автомобілі з символом «V» до будинку місцевого мешканця.

При проведенні незаконних обшуків у домоволодіннях чоловіка та інших місцевих мешканців, окупанти знайшли бінокль і звинуватили його у тому, що він коригувальник. Підозрюваний вдарив беззбройного потерпілого прикладом автомата в шию, від чого чоловік впав на сходи та втратив свідомість. Окупант разом з іншими російськими військовослужбовцями продовжував бити ногами по тулубу та обличчю непритомного чоловіка, після чого покинув подвір’я.

Досудове розслідування здійснюється слідчими ГУ СБУ у м. Києві та Київській області.

Київська обласна прокуратура