Повідомлено про підозру шахраю, який, перебуваючи під вартою у СІЗО, виманював кошти у громадян

За процесуального керівництва Херсонської місцевої прокуратури повідомлено про підозру 26-річному попередньо ув’язненому, який вигадав схему заволодіння коштами (ч. 2 ст. 190 КК України).



За даними слідства, раніше судимий за корисливі злочини чоловік на шлях виправлення не став, а продовжив вчиняти шахрайські дії, перебуваючи під вартою у Херсонському слідчому ізоляторі. Так, на платформі оголошень він продавав неіснуючу комп’ютерну техніку, мобільні телефони. Головною умовою купівлі була передоплата замовлення, однак після отримання грошей зловмисник блокував покупців та не виконував жодних зобов’язань.



Чоловіка викрито працівниками відділу протидії кіберзлочинам в Херсонській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України спільно з оперативним відділом ДУ «Херсонський слідчий ізолятор».

Максимальне покарання інкримінованої статті передбачає позбавлення волі строком до трьох років.

Херсонська місцева прокуратура