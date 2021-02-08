Повідомлено про підозру спільнику при передачі хабара поліцейському

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру цивільній особі за фактом пособництва в одержанні службовою особою неправомірної вигоди (ч. 5 ст. 27, ч. 1, ч.3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, двоє колишніх співробітників відділів поліції в Харківській області надали неправомірну вигоду у загальній сумі 30 тис. гривень начальнику одного з секторів ГУНП в Харківській області через спільника, якого начальник сектору радив як перевірену людину, яка допоможе з підготовкою та оформленням документів для призначення пенсії та виплати одноразової допомоги від держави.

Під час досудового розслідування було встановлено, що спільник раніше був також правоохоронцем і наразі перебуває у відставці.

Будучі достовірно обізнаним про злочинний умисел, спільник вів перемовини з підозрюваними з приводу вирішення питань щодо розміру та обставин передачі неправомірної вигоди начальнику сектора.

Надалі після оформлення необхідної документації та отримання допомоги від держави на суму понад 145 тисяч гривень кожному поліцейському, вони передали начальнику сектора 30 тисяч гривень за вирішене питання.

Досудове розслідування проводили слідчі Територіального управління ДБР, розташованого у м. Полтаві.

Оперативний супровід здійснюють співробітники Харківського управління ДВБ НП України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури