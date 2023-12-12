Повідомлено про підозру судимому таксисту, який зґвалтував та пограбував одеситку

Зловмисника встановили і затримали наступного дня після скоєного. Йому загрожує до десяти років позбавлення волі.

Поліцейські встановили, що молода жінка, аби доїхати додому після роботи, викликала таксі через один із мобільних застосунків. Їй передзвонив водій і запропонував дещо змінити маршрут, бо йому нібито необхідно заїхати у справах до себе додому. Одеситка погодилася, а чоловік відвіз її за місто, зґвалтував під загрозою ножа та забрав гроші в сумі понад вісім тисяч гривень. З її мобільника він дістав та викинув сім-картки, щоб жінка не змогла нікому подзвонити.

Висадивши потерпілу з автомобіля, правопорушник з місця злочину втік. Жінка самостійно дісталася додому і розповіла близьким, що з нею сталося, а ті повідомили в поліцію.

Вже наступного дня поліцейські встановили особу зловмисника. Ним виявися раніше судимий за розбійний напад та заволодіння транспортним засобом житель Одеського району. Правоохоронці затримали фігуранта в процесуальному порядку. А під час слідчих дій вилучили в нього ніж та частину грошей потерпілої. Іншу частину правопорушник встиг витратити.

«Слідчі під процесуальним керівництвом Чорноморської окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру у зґвалтуванні та у відкритому викраденні чужого майна, тобто грабежі, вчиненому повторно, в умовах воєнного стану. Ці злочини кваліфікуються за ч. 1 ст. 152 та ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України. За клопотанням поліцейських суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Максимальне покарання, яке загрожує чоловіку за скоєне, – до десяти років позбавлення волі», – повідомив старший слідчий відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 Григораш Стоян.

Поліцейські закликають громадян не нехтувати своєю безпекою, надавати перевагу перевіреним та офіційним службами таксі і не погоджуватися на сумнівні прохання від незнайомців.

Одеське районне управління поліції № 2