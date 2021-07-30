У Маріуполі жінку засуджено до 10 років позбавлення волі за вбивство співмешканця

За публічного обвинувачення, яке підтримувала в Іллічівському районному суді м. Маріуполя Лівобережна окружна прокуратура, ухвалено обвинувальний вирок 49-річній місцевій мешканці, яка скоїла умисне вбивство (ч. 1 ст. 115 КК України).



Досудовим розслідуванням встановлено, що увечері 7 березня 2020 року під час сімейної сварки жінка вдарила свого співмешканця ножем у грудну клітину.



Від отриманого колото-різаного поранення з пошкодженням серця 58-річний потерпілий помер на місці.

Попри невизнання обвинуваченою своєї провини в інкримінованому злочині, суд визнав жінки винною та призначив покарання у виді 10 років позбавлення волі.

Відділ інформаційної політики Донецької обласної прокуратури