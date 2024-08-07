У хабарництві за зарахування на навчання для відстрочки від призову підозрюють заступника директора та завідувача відділення державних коледжів Дніпра

За процесуального керівництва Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра повідомлено про підозру заступнику директора та завідувачу заочного відділення двох державних коледжів м. Дніпра.

Їм інкримінують вимагання та одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

За даними слідства, підозрювані входили до складу керівництва приймальної комісії для вступу на навчання до коледжів.

Вони вимагали та одержали неправомірну вигоду за зарахування на денну форму навчання «абітурієнтів» призовного віку, що давало б їм можливість отримати відстрочку від призову на військову службу.

Підозрювані обіцяли не створювати штучних перешкод та вплинути на позитивне рішення інших членів комісії.

Правоохоронці затримали освітян в порядку ст. 208 КПК України безпосередньо під час одержання 2 тис доларів США.

Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів та відсторонення від займаних посад.

Досудове розслідування здійснюють слідчі відділення поліції №2 Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області, оперативний супровід – співробітники Управління стратегічних розслідувань в області ДСР Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики Дніпропетровської обласної прокуратури