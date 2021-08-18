Протягом доби поліцейські встановили трьох зловмисників, причетних до крадіжок на території Вінницької області

17 серпня у Вінниці та Тульчині оперативники задокументували злочинну діяльність зловмисників, підозрюваних у вчиненні крадіжок цінних речей з автомобіля та підсобного приміщення. Зловмисникам загрожує до 6 років позбавлення волі.

До Вінницького районного управління поліції надійшло повідомлення від вінничанина про крадіжку велосипеда з підсобного приміщення по вулиці Хмельницьке шосе.

Вжитими оперативними та розшуковими заходами поліцейські встановили осіб, причетних до цього злочину. Ними виявились раніше судимі за майнові злочини жителі міста Вінниці віком 25 та 33 років.

Повідомлення про ще одну крадіжку надійшло до поліції від жителя м. Тульчин. За словами заявника, вночі невідома особа з автомобіля, запаркованого біля будинку по вулиці Шевченка, викрала мобільний телефон.

В ході проведення розшукових заходів оперативники встановили 20-річного місцевого жителя, причетного до цього злочину. Телефон потерпілого у нього вилучений.

Слідством розпочаті кримінальні провадження за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка). За такий злочин передбачене покарання — до 6 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Вінницької області