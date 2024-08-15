Повідомлено про підозру трьом членам екіпажу спецсудна, які незаконно видобули 10 тис. тонн піску з Десни

Фахівці порушили встановлені законом обмеження щодо місця видобутку корисної копалини та завдали державі збитків на понад 7,7 млн грн. За скоєне порушникам загрожує до шести років в’язниці.

Слідчі Головного слідчого управління Національної поліції України спільно з працівниками СБУ та під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора викрили трьох працівників приватного акціонерного товариства, яке надає послуги з видобутку корисних копалин, у незаконному видобутку піску з річки Десна.

Правоохоронці встановили, що компанія, яка має спецдозвіл від Державної служби геології та надр України на видобування піску з території Деснянського-верхнього родовища, підписала договір підряду з приватним акціонерним товариством на здійснення ним виймання руслових пісків шляхом підйому земснарядом та навантаження його на баржі. Згідно з умовами договору підрядник зобов’язаний під час виконання робіт неухильно дотримуватись меж родовища, зазначених координат і встановлених обмежень глибин, згідно з проєктом розробки родовищ та спеціального дозволу на користування надрами.

Натомість під час відповідних робіт три члени екіпажу спецсудна свідомо пішли на порушення та впродовж двох днів намили понад 10 000 тонн піску з дна Десни поза дозволеними межами. Своїми протизаконними діями зловмисники завдали державі понад 7,7, млн грн збитків.

Зібравши необхідну доказову базу, слідчі, під процесуальним керівництвом Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора, повідомили фігурантам про підозру за ч. 3 ст. 240 Кримінального кодексу України – незаконне видобування корисних копалин, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів. Досудове розслідування триває.

Оперативний супровід у кримінальному провадженні здійснює Департамент захисту національної державності (ДЗНД).

Департамент комунікації Національної поліції України

за матеріалами Головного слідчого управління