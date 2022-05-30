Повідомлено про підозру в державній зраді трьом працівникам поліції Луганщини

За процесуального керівництва прокурорів Луганської обласної прокуратури повідомлено про підозру у державній зраді трьом працівникам

поліції Луганщини, які перейшли на бік ворога (ч. 2 ст. 111 КК України).

За даними слідства, троє діючих працівників поліції Луганської області, попри складену присягу, зрадили українській державі та народові.

Так, протягом березня-травня 2022 року підозрювані вступили на посади «працівників міліції» незаконно створених структурних підрозділів

окупаційної адміністрації РФ, та розпочали свою «службу» в «Марковском РОВД МВД ЛНР», «Беловодском РОВД МВД ЛНР» і «Сватовском РОВД МВД ЛНР» відповідно.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Сєвєродонецьку) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Краматорську; оперативний супровід — Луганське управління ДВБ Нацполіції України.

За вчинене підозрюваним загрожує п’ятнадцятирічний тюремний строк або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури