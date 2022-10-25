Повідомлено про підозру в колабораціонізмі псевдоначальнику з Луганщини

За процесуального керівництва Станично-Луганського відділу Щастинської окружної прокуратури Луганської області повідомлено про підозру в колабораціонізмі мешканцю Луганщини (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, у квітні 2022 року 64-річний громадянин України, ексначальник одного з відділів Щастинської райдержадміністрації, добровільно зайняв посаду та приступив до виконання обов’язків начальника т.зв. «відділу благоустрою адміністрації м. Щастя лнр».

На займаній посаді так званий «керівник» виконує організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функцій у незаконному органі влади, створеному на тимчасово окупованій території України.

Підозрюваному загрожує до 10 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 15 років та з конфіскацією майна або без такої.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури

(за матеріалами Станично-Луганського відділу

Щастинської окружної прокуратури)