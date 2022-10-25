Повідомлено про підозру в колабораціонізмі псевдоначальнику з Луганщини
За процесуального керівництва Станично-Луганського відділу Щастинської окружної прокуратури Луганської області повідомлено про підозру в колабораціонізмі мешканцю Луганщини (ч. 5 ст. 111-1 КК України).
За даними слідства, у квітні 2022 року 64-річний громадянин України, ексначальник одного з відділів Щастинської райдержадміністрації, добровільно зайняв посаду та приступив до виконання обов’язків начальника т.зв. «відділу благоустрою адміністрації м. Щастя лнр».
На займаній посаді так званий «керівник» виконує організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функцій у незаконному органі влади, створеному на тимчасово окупованій території України.
Підозрюваному загрожує до 10 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 15 років та з конфіскацією майна або без такої.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Пресслужба Луганської обласної прокуратури
(за матеріалами Станично-Луганського відділу
Щастинської окружної прокуратури)