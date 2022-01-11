Повідомлено про підозру жінці, яка розкладала наркозакладки у Дарницькому районі столиці

У ході поверхневої перевірки поліцейські вилучили у правопорушниці пакунки з речовиною, ймовірно, солі РVP. Фігурантці загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Під час патрулювання території Дарницького району на проспекті Бажана співробітники полку поліції особливого призначення № 1 помітили жінку, яка підозріло себе поводила та постійно озиралася. Під час поверхневого огляду правоохоронці виявили у неї шість пакунків з наркотиками. Для документування події на місце прибула слідчо-оперативна група.

Заступник начальника слідчого відділу Дарницького управління поліції Тарас Платок розповів, що правопорушницю затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Нею виявилась 41-річна жителька Київської області, раніше судима за зберігання наркотиків:

«Ми встановили, що жінка купувала наркотики через телеграм-канал та у подальшому збувала їх через фасовані закладки. Слідчі вилучили у фігурантки близько 50 грам наркотичної речовини, ймовірно, солі РVP. Вилучене направлено на проведення відповідної експертизи».

Слідчі повідомили затриманій про підозру у скоєнні злочину, передбаченого за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України – зберігання особливо небезпечного наркотичного засобу з метою збуту та звернулись із клопотанням до суду про обрання їй запобіжного заходу. Жінці загрожує від шести до десяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.

На даний час поліцейські встановлюють й інших осіб, причетних до наркозлочину.

Відділ комунікації поліції Києва