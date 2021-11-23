Повідомлено про підозру жителю Черкас, який на замовлення підпалив Audi у Миколаєві

У ході розслідування поліцейські з’ясували, що чоловік спеціально приїхав у Миколаїв, щоб виконати підпал на замовлення осіб, які позиціонують себе наближеними до «смотрящого» за регіоном. За свої дії зловмисник мав отримати грошову винагороду, однак одразу був затриманий правоохоронцями.

Раніше повідомлялось, що у дворі будинків по вул. Чкалова горів автомобіль Audi, транспортний засіб був частково пошкоджений вогнем. Пожежу ліквідували співробітники ДСНС. На місці події правоохоронці виявили пляшку із залишками займистої рідини, що свідчило про підпал.

Причетного до підпалу 30-річного мешканця Черкас оперативні співробітники Управління карного розшуку та спецпризначенці затримали одразу після вчинення злочину.

Відомо, що затриманий раніше притягувався до кримінальної відповідальності за розбій та умисне вбивство. Також під час проведення слідчо-оперативних заходів поліцейські встановили, що зловмисник спеціально прибув у Миколаїв, щоб виконати замовлення осіб, які позиціонують себе, як наближені до «смотрящого» за регіоном, за що мав отримати грошову винагороду.

Зараз триває розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України «Умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу». Підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк до десяти років.

Чоловіка слідчі затримали у порядку ст. 208 КПК України та оголосили йому про підозру у скоєнні злочину.

Також поліцейські перевіряють причетність підозрюваного до аналогічних злочинів на території Миколаївської області та збирають доказову базу стосовно замовників .

Відділ комунікації поліції Миколаївської області