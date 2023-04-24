Повідомлено про підозру жительці Черкас, яка передавала фсбшникам дані про військові об’єкти

За процесуального керівництва прокурорів Черкаської обласної прокуратури повідомлено про підозру жительці Черкас у державній зраді та виправдовуванні збройної агресії рф проти України, вчинені повторно (ч. 2 ст. 111, ч. ч. 2, 3 ст. 436-2 КК України).

За даними слідства, підозрювана – засуджена у 2022 році за заперечення збройної агресії рф та глорифікацію її учасників, а також колабораційну діяльність.

Під час встановленого судом іспитового строку вона продовжила виправдовувати повномасштабне вторгнення рф на територію України та вихваляти у соцмережах російських військовослужбовців.

Задокументовано, що жінка безпосередньо діяла на користь держави-агресора.

Упродовж лютого 2023 року вона передавала представнику фсб рф інформацію та точні координати військових об’єктів в Черкасах та на території області.

У ході проведення слідчих дій у жінки виявлено відео «групи Вагнера» із вбитими військовослужбовцями ЗСУ, чорнові записи на підтвердження співпраці жінки зі спецслужбою рф, списки пропагандистських ютуб-каналів та ще низку доказів її протиправної діяльності на користь держави-агресора.

Наразі за клопотанням прокуратури підозрюваний обрано запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.

Досудове розслідування та оперативний супровід у кримінальному провадженні здійснюють співробітники Управління СБУ в Черкаській області.

Примітка: відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора