Повідомлено про підозру зловмиснику, який на ґрунті ревнощів убив чоловіка

Між чоловіками виник конфлікт на ґрунті ревнощів відносно спільної знайомої. У результаті зловмисник накинувся з кулаками на товариша. Від отриманих травм потерпілий помер.

До чергової частини Дніпровського управління поліції надійшло повідомлення від чоловіка про те, що він виявив мертвим свого 47-річного знайомого. За вказаною адресою негайно виїхала слідчо-оперативна група.

Правоохоронці встановили, що до правопорушення причетний 34-річний місцевий мешканець. Як з’ясували правоохоронці, під час розпиття спиртних напоїв, між чоловіками виник конфлікт через ревнощі до спільної знайомої. Під час сварки зловмисник накинувся на товариша та став бити. Від отриманих травм чоловік помер.

Фігуранта затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі, за процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури, повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого. Йому загрожує до десяти років позбавлення волі. За рішенням суду на час слідства підозрюваний перебуватиме під вартою.

Відділ комунікації поліції Києва