Повідомлено про підозри чотирьом екскерівникам КП «Київтранспарксервіс», через яких бюджет столиці недоотримав ₴23 млн.

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури чотирьом колишнім керівникам КП «Київтранспарксервіс» повідомлено про підозру у службовій недбалості (ч. 2 ст. 367 КК України). Двом з них про підозру повідомлено заочно.

За даними слідства, посадовці у 2018-2023 роках передавали підконтрольним комерційним структурам у платне користування майданчики для паркування, які знаходяться в управлінні КП «Київтранспарксервіс». З кожного паркомісця підприємці мали платити до бюджету певну суму.

Водночас, проведеними аудитами встановлено, що на майданчиках було облаштовано більше паркомісць, ніж передбачено договором. У тіньовому використанні в середньому знаходилось близько 50% паркомісць. За ці додаткові місця гроші до бюджету не сплачувались.

Втім, маючи інформацію про ці порушення, керівники комунального підприємства не проводили жодних перевірок роботи паркувальних майданчиків та не розривали договори із підприємцями, які працювали з порушеннями.

Згідно висновків судово-економічної експертизи, бюджету столиці завдано понад 23 млн грн збитків.

Пресслужба Київської міської прокуратури