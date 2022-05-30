За хабарі за відпуск деревини на Закарпатті затримали службовця лісгоспу

Викрили корупційну схему відпуску деревини оперативники управління стратегічних розслідувань в Закарпатській області Нацполіції спільно з колегами-правоохоронцями.

27 травня правоохоронці затримали лісничого одного з лісництв під час отримання «траншу» — 2 000 доларів США та 12 000 гривень. За вказану суму лісничий сприяв у продажі деревини. Слідчі ТУ ДБР у місті Львові повідомили затриманому про підозру.

Суд, задовольнивши клопотання Закарпатської обласної прокуратури, обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

За вимагання та отримання службовою особою неправомірної вигоди передбачена відповідальність у вигляді — позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Національна поліція України