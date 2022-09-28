Повідомлено про підозри ще 16 організаторам псевдореферендуму РФ на тимчасово окупованих територіях Донеччини, Херсонщини і Запоріжжя (фото)

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Служба безпеки України продовжує документувати протиправні дії організаторів та учасників фейкового референдуму на тимчасово окупованих територіях півдня України.

Так, на Донеччині підозру від СБУ отримали:
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▪️ Денис Пушилін, «голова днр»;
▪️ Володимир Бідьовка, «голова народної ради днр»;
▪️ Радомська Олена, «секретар цвк днр».
На тимчасово окупованій частині Запорізької області підозру від СБУ отримали:
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▪️ Євген Балицький, «голова військово-цивільної адміністрації Запорізької області»;
▪️ Галина Данильченко, «виконуюча обов’язки мера» Мелітополя;
▪️ Олександр Сауленко, «голова військово-цивільної адміністрації Бердянська»;
▪️ Галина Катющенко, «голова центральної виборчої комісії» Запорізької області»;
▪️ Андрій Сігута, «голова військово-цивільної адміністрації» Мелітопольського району».
▪️ Максим Зубарев, «голова Якимівської громади Мелітопольського району».
На тимчасово окупованій частині Херсонської області підозру СБУ отримали:
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▪️ Володимир Сальдо, «голова військово-цивільної адміністрації» Херсонської області;
▪️ Кирил Стремоусов, «заступник голови військово-цивільної адміністрації» Херсонської області;
▪️ Марина Захарова, «голова центральної виборчої комісії» Херсонської області;
▪️ Ольга Кулик, «голова територіальної виборчої комісії Генічеського району»;
▪️ Тамара Мірошниченко, «голова територіальної виборчої комісії Бериславського району»;
▪️ Олена Саяхова, «голова тимчасової виборчої комісії Каховського району»;
▪️ Людмила Козлова, «голова тимчасової виборчої комісії Скадовського району».
Слідчі СБУ підозрюють цих осіб у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 28 та ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).
Зокрема, встановлено, що ці колаборанти за підтримки збройних формувань рф і представників держави-агресора провели низку заходів для підготовки та організації проведення незаконного референдуму, а саме:
▪️ створили територіальні дільниці для псевдоголосування;
▪️ сформували фейкові територіальні та дільничні виборчі комісії;
▪️ інформували мешканців громад щодо підготовки та проведення «референдуму»;
▪️ склали попередні списки учасників «плебісциту»;
▪️ розробили та затвердили форму й текст «бюлетенів» для голосування на псевдореферендумі, а також розпорядились щодо виготовлення та доставки їх для голосування на дільниці та до відповідних комісій;
▪️ забезпечили фінансування підготовки та проведення «референдуму» тощо.
Служба безпеки наголошує на невідворотності покарання за злочини проти державної безпеки України.

Служба безпеки України 

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