Повідомлено про підозри ще 16 організаторам псевдореферендуму РФ на тимчасово окупованих територіях Донеччини, Херсонщини і Запоріжжя (фото)

Олександр Сауленко, «голова військово-цивільної адміністрації Бердянська»;
Галина Катющенко, «голова центральної виборчої комісії» Запорізької області»;
Андрій Сігута, «голова військово-цивільної адміністрації» Мелітопольського району».
Максим Зубарев, «голова Якимівської громади Мелітопольського району».
На тимчасово окупованій частині Херсонської області підозру СБУ отримали:
Володимир Сальдо, «голова військово-цивільної адміністрації» Херсонської області;
Кирил Стремоусов, «заступник голови військово-цивільної адміністрації» Херсонської області;
Марина Захарова, «голова центральної виборчої комісії» Херсонської області;
Ольга Кулик, «голова територіальної виборчої комісії Генічеського району»;
Тамара Мірошниченко, «голова територіальної виборчої комісії Бериславського району»;
Олена Саяхова, «голова тимчасової виборчої комісії Каховського району»;
Людмила Козлова, «голова тимчасової виборчої комісії Скадовського району».
Слідчі СБУ підозрюють цих осіб у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 28 та ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).
Зокрема, встановлено, що ці колаборанти за підтримки збройних формувань рф і представників держави-агресора провели низку заходів для підготовки та організації проведення незаконного референдуму, а саме:
створили територіальні дільниці для псевдоголосування;
сформували фейкові територіальні та дільничні виборчі комісії;
інформували мешканців громад щодо підготовки та проведення «референдуму»;
склали попередні списки учасників «плебісциту»;
розробили та затвердили форму й текст «бюлетенів» для голосування на псевдореферендумі, а також розпорядились щодо виготовлення та доставки їх для голосування на дільниці та до відповідних комісій;
забезпечили фінансування підготовки та проведення «референдуму» тощо.
Служба безпеки наголошує на невідворотності покарання за злочини проти державної безпеки України.