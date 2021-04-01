Позбавили волі і катували — чотирьом чоловікам повідомлено про підозру

За процесуального керівництва Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру чотирьом особам за фактом катування, вчиненим за попередньою змовою групою осіб, незаконного позбавлення волі з корисливих мотивів, незаконного проникнення до житла (ч. 2 ст. 127, ч. 2 ст. 146, ч. 1 ст. 162 КК України).

Як повідомив керівник окружної прокуратури Володимир Купріянов, у ході досудового розслідування встановлено, що 20 лютого цього року четверо молодиків незаконно проникли на подвір’я приватного будинку, розташованого у Холодногірському районі м. Харкова. Чоловіки, наносячи тілесні ушкодження господарю помешкання, витягли його з двору домоволодіння, заштовхали його до автомобіля «Toyota Land Cruiser Prado». Вимагаючи грошові кошти та продовжуючи наносити тілесні ушкодження, зловмисники таким чином позбавили волі потерпілого і повезли його у невідомому напрямку.

Через деякий час нападники висадили чоловіка біля сусіднього будинку.

31 березня за місцем мешкання підозрюваних проведено обшуки, у ході яких вилучено зброю, патрони, сльозоточиві балончики, кайданки, флеш-носії та інші докази протиправної діяльності.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування проводять співробітники слідчого відділу відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області, оперативний супровід здійснюються працівниками Управління стратегічних розслідувань в Харківській області Департаменту стратегічних розслідувань НП України.

Слідчі дії тривають.

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури