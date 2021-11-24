Пожилая интернет-мошенница, обманувшая более двух десятков граждан, осталась на свободе

Пенсионерка из Кировоградской области, распробовавшая преимущества современных технологий, ступила на скользкую дорожку интернет-мошенничества. Женщина, проживающая в сельской местности, не понаслышке разбиралась в садоводстве. Эта экспертность и стала ее основной «фишкой» — женщина очень убедительно общалась со своими потенциальными жертвами.

Зарегистрировавшись на сайте интернет-объявлений OLX, она стала размещать объявления о продаже различных видов цветов и других растенийСвоим потенциальным «клиентам» женщина обещала отправку живых растений в больших количествах, курьерскими службами.

Однако, в связи с тем, что «подготовка заказа» к отправке требует времени, этот виртуальный процесс затягивался, что давало мошеннице возможность вытягивать из клиентов стоимость по частям. Вначале она стандартно просила предоплату, потом еще часть, когда «заказ был готов к отправке» и еще одну, когда он, якобы, был уже отправлен.

К примеру, первая успешная сделка мошенницы по продаже 85 штук азалий, принесла ей 4 тысячи гривен предоплаты и еще 1200 гривен после того, как она сообщила покупателю ложные сведения о том, что товар отправлен.

Вот несколько примеров среднего заказа, которыми занималась пенсионерка-мошенница: гортензии и клематиссы – 3,320 грн; розы и клематиссы – 6,500 грн; ели 2,512 грн, рододендроны, ели и сакуры – 17 тысяч гривен.

Случались и неудачные сделки, когда клиенты «срывались», заплатив жадной «цветочнице» лишь минимальную предоплату, а после заподозрив неладное. В таких случаях ее «навар» составлял всего лишь несколько сотен гривен. Всего мошенница провернула более 20 афер, заработав на них около 55 тысяч гривен. Чтобы получать эти деньги от потерпевших, она использовала 13 различных банковских карточек.

Перед судом пенсионерка предстала по обвинению в многократно совершенном мошенничестве, подписав соглашение с прокурором о добровольном признании вины. Несмотря на предусмотренное данным соглашением наказание, в виде лишения свободы сроком на 3 года, судья поступил гораздо мягче, заменив бабушке тюремную шконку на 2 года испытательного срока. // internetua.com