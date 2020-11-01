Працівниками карного розшуку Вінничини викрито вбивцю

29.09.2020 до поліції надійшло повідомлення від жителя м. Козятин Вінницької області про виявлення тіла 92-річної бабусі у її власному будинку.

У подальшому встановлено, що на тілі потерпілої численні тілесні ушкодження, в тому числі проникаючі поранення грудної клітини.

Під час реалізації напрацьованих матеріалів працівниками УКР спільно з працівниками Козятинського ВП, із використанням можливостей інших оперативних служб ГУНП у Вінницькій області викрито особу, причетну до вчинення вказаного злочину. Позбавив життя бабусю її сусід — останнього затримано.

25-річний чоловік у скоєному зізнався та стверджує, що потрапив до житла старенької випадково, а вбивство вчинив «у стані афекту». Сумнівну версію перевіряють слідчі в рамках досудового розслідування.

На цей час зловмиснику повідомлено про підозру та обрано міру запобіжного заходу — тримання під вартою. // Вартові еспресо