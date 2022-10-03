У Києві поліцейські затримали чоловіка за вбивство безхатченка

Під час сварки зловмисник схопив з землі гострий предмет та вдарив потерпілого у живіт. Від отриманих травм чоловік помер на місці. Фігуранту загрожує до п’ятнадцяти років ув’язнення.

До поліції Києва надійшло повідомлення від лікарів про те, що на проспекті Повітрофлотському вони виявили тіло чоловіка з пораненням живота. За вказаною адресою негайно виїхали екіпажі патрульних поліцейських, слідчо-оперативні групи головного та Солом’янського управлінь поліції та співробітники карного розшуку.

Під час проведення першочергових слідчих дій працівники поліції з’ясували, що між двома компаніями, які відпочивали поряд, виник словесний конфлікт. У розпалі сварки один із учасників схопив гострий предмет, вдарив опонента у живіт та втік. Від отриманого ушкодження 39–річний чоловік помер на місці.

Провівши комплекс оперативно-розшукових заходів, поліцейські встановили нападника та затримали його. Ним виявився уродженець Житомирської області, 1975 року народження, який раніше до кримінальної відповідальності не притягувався.

За погодженням із Солом’янською окружною прокуратурою слідчий Солом’янського управління поліції повідомив чоловіку про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство та направив клопотання до суду про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Підозрюваному загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва