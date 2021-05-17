Працівниками податкової міліції Київщини вилучено необлікований спирт на ₴168 млн.

В рамках проведення заходів спрямованих на виявлення і припинення порушень законодавства у сфері незаконного обігу підакцизних товарів та досудового розслідування кримінального провадження розпочатого ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 204, ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 212, ч. 4 ст. 368 КК України співробітниками податкової міліції ГУ ДФС у Київській області спільно з Головним слідчим управлінням фінансових розслідувань ДФС України виявлено та припинено міжрегіональну злочинну схему по виробництву необлікованого спирту та його реалізацію без відображення у податковій та бухгалтерській звітності.

В подальшому зазначений спирт використовувався для підпільного виробництва контрафактних алкогольних напоїв.

За результатами проведеного санкціонованого обшуку на території виробничих потужностей підприємства, яке розташоване на території

Харківської області, виявлено та вилучено з незаконного обігу 84 000 дал рідини з характерним запахом спирту на загальну орієнтовну суму 168 млн. гривень, а також чорнові записи, журнали в’їзду-виїзду автотранспорту, журнал обліку виготовленого спирту та первинну документацію (документи фінансово-господарської діяльності).

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

ГУ ДФС у Київській області