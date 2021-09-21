Працівників державного заводу викрили у незаконній реалізації спирту

Правоохоронці встановили причетність зловмисників до незаконної реалізації 45 000 літрів спирту.

Викрили протиправну діяльність працівників одного із державних спиртзаводів оперативники Департаменту стратегічних розслідувань та слідчі Головного слідчого управління Національної поліції України за процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.

Зловмисники налагодили виготовлення та реалізацію етилового спирту без відображень даних в офіційних документах, а отримані кошти розподіляли між собою.

За результатами проведених слідчих заходів було задокументовано факт незаконного збуту 10 000 літрів спирту на суму понад 400 000 грн. В ході проведеного обшуку правоохоронці вилучили вказані кошти, а також додатково майже 600 000 грн, ймовірно, здобуті злочинним шляхом, два вантажних автомобілі, бочки з 5 000 літрами спирту, а також спеціальне обладнання для його розливу.

Крім того, на території державного спиртзаводу поліцейські виявили незаконну «врізку» в обхід лічильників та нестачу понад 30 000 літрів спиртовмісної суміші.

Кримінальне провадження розслідується за ч. 2 ст. 199 (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, що існують у паперовій формі, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів), ч. 2 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) та ч. 3 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Документування протиправної діяльності проводилося за сприяння ДП «Укрспирт» та Департаменту контролю за підакцизними товарами ДПС України.

Слідчі дії тривають, встановлюється сума завданих державі збитків.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України