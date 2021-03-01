Працівників товариства викрили у несанкціонованому втручанні в роботу операторів стільникового зв’язку

Фігуранти підмінювали міжнародний телефонний трафік на псевдонаціональний. Для цього використовували спеціальне телекомунікаційне обладнання. В результаті втручання мобільним операторам завдано понад пів мільйона гривень збитків.

Правопорушення викрили співробітники Департаменту кіберполіції спільно з Головним слідчим управлінням Нацполіції.

Встановлено, що до таких дій причетні працівники столичного товариства, які надавали комунікаційні послуги під виглядом IP-телефонії. В одному з офісних центрів правопорушники розмістили спеціалізоване телекомунікаційне обладнання, в якому використовувалося до тисячі sim-карток українських операторів мобільного зв’язку.

Обладнання було налаштоване на прийом вхідних викликів з-за кордону з подальшим перенаправленням під виглядом псевдонаціональних в обхід Міжнародного центру комутації. Таким чином міжнародні виклики тарифікувались за цінами національних.

Попередньо встановлено, що стільниковим операторам завдано понад пів мільйона гривень збитків.

Правоохоронці провели обшуки в трьох офісах компанії. За результатами вилучено комп’ютерну техніку, стартові пакети, мобільні телефони, спеціалізоване телекомунікаційне обладнання.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу комп’ютерів, автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора України.

Департамент кіберполіції Національної поліції України