Столичні поліцейські затримали наркоділка, який створив Інтернет-магазин та збував через нього психотропи по всій країні

Правоохоронці вилучили в 19-річного наркобізнесмена заборонені засоби на суму близько пів мільйона гривень. Наразі слідчі повідомили йому про підозру, за вчинений злочин порушнику загрожує до десяти років позбавлення волі.

Оперативники територіального відділу поліції № 1 Дарницького управління поліції спільно із оперативниками сектору кримінальної поліції Дарницького управління поліції викрили на вулиці Ялтинській 46-річного чоловіка із кілограмом солей Альфа-PVP, які були заховані у пакеті з товаром для тварин. У ході перевірки інформації, поліцейські з’ясували, що так званий кур’єр за грошову винагороду погодився забрати посилку з пошти для свого знайомого.

Так, працівники поліції провели ряд розшукових та слідчих дій і викрили 19-річного уродженця Луганської області, який організував у Києві Інтернет-магазин з продажу психотропної речовини. Під час невідкладного обшуку за його місцем мешкання поліцейські вилучили ще 285 готових до збуту пакунків з солями Альфа-PVP, електронні ваги, зіп-пакети, клейкі стрічки для фасування та інші речові докази наркозлочину.

За цінами «чорного» ринку вартість вилученої речовини складає близько 450 000 гривень. Правоохоронці затримали 19-річного наркобізнесмена у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятору тимчасового тримання.

За процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури, слідчі поліції готовлять фігурантові повідомлення про підозру у скоєнні злочину передбаченого ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України – незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Санкція статті передбачає від шести до десяти років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Києва