«Працівник банку» ошукав мешканку Первомайщини на ₴126 тисяч

До Первомайського районного відділу поліції звернулась 35-річна мешканка району з повідомленням про те, що стала жертвою шахраїв.

Зі слів заявниці, на її мольбільний зателефонував невідомий, який, представившись працівником банку, повідомив, що її банківську картку заблоковано. І для розблокування потрібно надати персональні дані. Після того як жінка надала співрозмовнику особисті дані, з її рахунку аферисти зняли 126 тисяч гривень.

За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України «Шахрайство». Санкція статті передбачає покарання до трьох років позбавлення волі.

Шановні громадяни, пам’ятайте, справжні співробітники банку або працівники державних установ не запитують таку інформацію, бо вона є конфіденційною. Не поспішайте проводити будь-які операції за вказівками співрозмовників, обов’язково перевіряйте достовірність інформації, яку вам надають невідомі, зателефонуйте на “гарячу лінію” банку або зверніться до фахівця банківської установи.

Щоб не стати жертвою шахрайства з банківськими картками, дотримуйтесь простих правил:

– нікому не повідомляйте дані вашої банківської картки, особливо ПІН-код та CVV2 – код, навіть особам, які представляються працівниками банку;

– запишіть у свій телефон номер “гарячої лінії” вашого банку і при виникненні підозри щодо шахрайства відразу телефонуйте до банку з проханням заблокувати картку;

– не розголошуйте коди, які приходять вам на мобільний телефон під час здійснення операцій з банківською карткою;

– замовте у банку послугу смс – повідомлень щодо будь-яких транзакцій з вашого рахунку, це дозволить оперативно реагувати на будь-які неправомірні дії з вашими коштами.

Якщо ж ви все таки потрапили до шахрайської схеми, одразу зверніться до найближчого відділення поліції або телефонуйте на спецлінію 102.

Первомайський районний відділ поліції