Працівника Держекоінспекції у Чернігівській області засуджено за одержання хабаря

Обласною прокуратурою забезпечено підтримання публічного обвинувачення у кримінальному провадженні за фактом одержання неправомірної вигоди державним інспектором контролюючого органу (ч. 1 ст. 368 КК України).

Так, у липні 2021 року державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища Державної екологічної інспекції у Чернігівській області, виявивши за результатами проведеної ним перевірки факт здійснення приватним підприємством забору води з артезіанської свердловини без спеціального дозволу, запропонував керівнику вказаного суб’єкта господарювання сплатити йому неправомірну вигоду в сумі 10 тис. грн за заниження суми шкоди навколишньому природному середовищу, яка підлягала сплаті державі у зв’язку з допущеними зазначеним підприємством порушеннями. У подальшому, після одержання зазначеної суми неправомірної вигоди, вказану службову особу було затримано працівниками правоохоронних органів.

За результатами судового розгляду вироком Козелецького районного суду інспектора визнано винуватим та засуджено до покарання у виді штрафу розміром 34 тис. грн, а також позбавлено права обіймати відповідні посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих функцій, на строк 3 роки.

На даний час вирок суду першої інстанції законної сили не набрав.

Пресслужба Чернігівської обласної прокуратури