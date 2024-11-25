Працівники одеського ТЦК затримували чоловіків на блокпостах та вимагали гроші за відстрочку від мобілізації

Працівники ДБР викрили співробітників Одеського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, які вимагали у військовозобов’язаних гроші на блокпостах області. Вони зупиняли чоловіків, записували персональні дані та повідомляли, що планують доставити їх до ТЦК для мобілізації.

За гроші працівники ТЦК обіцяли «відпустити» військовозобов’язаних, та допомогти оформити відстрочку від служби. Ця послуга оцінювалась у 4,5 тис. доларів США. У випадку відмови сплатити кошти чоловікам погрожували оголошенням у розшук.

Правоохоронці, зокрема, задокументували факт вимагання грошей у чоловіка, який мав рідних серед зниклих безвісти під час виконання бойових завдань. Тому на законних підставах мав відтермінування від мобілізації.

21 листопада 2024 року працівники ДБР затримали одного з посередників під час отримання оплати за «послугу». Вирішується питання щодо затримання та повідомлення про підозру решті учасників оборудки.

Наразі затриманому повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Під час обшуку в помешканні одного з можливих фігурантів, він дістав табельну зброю та направив її на працівників ДБР. Він привів вогнепальну зброю у бойове положення, погрозами вимагав повернути вилучений мобільний телефон та вийти з його будинку.

Наразі його затримано та повідомлено про підозру у замаху на вбивство працівників правоохоронного органу у зв’язку з виконанням службових обов’язків (ст. 348 КК України). Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та відсторонення від посади.

За скоєне йому може загрожувати довічне позбавлення волі.

Процесуальне керівництво здійснює Одеська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону та Одеська обласна прокуратура.

ДБР