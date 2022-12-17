Працювала у відділі «экономического развития» під час окупації Куп‘янська — прокуратура викрила ще одну колаборантку

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 57-річній жінці за фактом колабораційної діяльності (ч. 2. ст. 111-1 КК України).

За даними дізнання, у м. Куп’янськ місцева мешканка добровільно погодилась працювати на так звану «ВГА Купянского района». Так, у червні вона обійняла посаду «и. о. главного специалиста отдела экономического развития» у псевдоадміністрації.

Колаборантка формувала платіжні відомості щоло виплати грошової допомоги місцевому населенню та робила звіти, які передавала новій «владі».

Дізнання проводять дізнавачі Куп’янського РВП ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Департаменту контррозвідки СБУ.

Харківська обласна прокуратура