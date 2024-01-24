Правоохоронець та адвокат з Хмельниччини займались шахрайством та підробленням документів для ухилянтів

На Хмельниччині працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо колишнього правоохоронця та адвоката, які підробляли довідки чоловікам для виїзду за кордон та обіцяли батькам засудженого організувати «президентське помилування».

Обвинувальний акт направлено до суду.

Злочинна діяльність ділків була викрита у березні 2022 року, коли двоє «клієнтів» ділків із фіктивними довідками волонтерів намагалися виїхати за кордон.

Довідки виготовляв правоохоронець, отримуючи замовлення через адвоката. За фальшиві довідки брали по 4 тис. тисяч євро з кожного.

Під час слідчих дій було викрито ще один злочин зловмисників. Вони обіцяли батькам організувати «президентське помилування» їх сина, який спричинив смертельну ДТП поблизу села Веселівка Хмельницького району у 2021 році. Через зіткнення загинула уся родина – подружжя та їхній 2-річний син. Суд присудив винуватцю 8 років позбавлення волі.

Правоохоронець знав батьків засудженого та запропонував їм звернутися до адвоката, який начебто мав посприяти у «розв’язанні питання». Він запевнив, що за 20 тис. доларів США знайде підстави та методи впливу, аби чоловік опинився на волі.

Наразі правоохоронець звільнений зі служби.

Колишній правоохоронець та адвокат обвинувачуються у сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон та шахрайстві (ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 190 КК України), а експравоохоронець – ще й у підробленні офіційних документів (ч. 3 ст. 358 КК України).

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво здійснює Хмельницька обласна прокуратура.

ДБР