Правоохоронний комітет Ради підтримав законопроєкт про декриміналізацію порно

Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності підтримав за основу законопроєкт №12191 про декриміналізацію порно.

11 представників комітету проголосували “за”, а двоє утрималися, повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

“Ця версія більш консервативна і готувалася понад рік у дискусії з комітетом і робочою групою. Сподіваюсь, на початку наступного року зможемо винести в залу”, – написав Железняк.

Нардепнаголосив, що йдеться не про легалізацію, а про декриміналізацію порно, адже, згідно з чинним законодавством, громадянам може загрожувати кримінальна відповідальність “навіть за зберігання на особистому телефоні оголених фото”.

“Ми змінюємо статтю 301 КК так, щоб дорослих людей за зйомку та поширення відео інтимного характеру не кидали у вʼязницю на 3-5 років.

Це не “легалізація порно” – воно легалізоване, і ми вже пару років як збираємо мільйони податків з того ж самого OnlyFans”, – написав Железняк.

Нагадаємо, раніше суд постановив передати Бюро економічної безпеки дані про всіх користувачів платформи OnlyFans, які отримують там доходи.

Довідково: згідно з проєктом закону, кримінальна відповідальність буде передбачена за ввезення, виготовлення, зберігання, перевезення чи інше переміщення порнографії “з метою збуту чи розповсюдження неповнолітнім“.

У чинній редакції статті 301 ККУ кримінальна відповідальність передбачена навіть за зберігання порнографічних творів/предметів/зображень з метою розповсюдження повнолітнім особам.

“Необхідними є посилення захисту малолітніх та неповнолітніх осіб у питаннях збуту серед них творів, зображень або інших предметів порнографічного характеру…

Слід зазначити, що у більшості країн світу виготовлення та розповсюдження порнографії на побутовому рівні повнолітнім особам, а саме в особистих некорисливих мотивах, не є суспільно небезпечним. Очевидно, кримінальна відповідальність за такі дії має бути виключена, а права осіб, яких було засуджено за подібні кримінальні правопорушення відновлено”, – йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту. // УП. Життя