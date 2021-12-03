Правоохоронці Черкас встановлюють обставини смерті 19-річного хлопця

Правоохоронці встановили дані 19-річного черкащанина. Зараз слідчі з’ясовують, що призвело до смерті молодого хлопця. Наразі відомості за фактом події внесені до Єдиного обліку.

Тіло чоловіка виявив місцевий житель. Він повідомив, що в парку “Сосновий бір” о 6:00 годині ранку, йдучи під мостом побачив хлопця у калюжі крові.

На місце події прибула слідчо-оперативна група Черкаського районного управління поліції та швидка медична допомога. Лікарі констатували смерть молодого чоловіка.

Правоохоронці встановили його дані й зараз з’ясовують обставини, що призвели до смерті.

Наразі відомості внесені до Єдиного обліку в органах поліції заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події. Після встановлення усіх деталей за фактом події буде визначено кримінально-правову кваліфікацію.

Сектор комунікації поліції Черкаської області