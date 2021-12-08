На Тернопольщине задержали подозреваемого в убийстве 22-летней девушки

По данным полиции, мужчина нанес девушке более 20 ножевых ранений, а затем выбросил ее с четвертого этажа.

На Тернопольщине полицейские задержали подозреваемого в жестоком убийстве 22-летней девушки.

Как сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Тернопольской области, тело неизвестной женщины 6 декабря обнаружил во дворе одного из домов областного центра местный житель.

Отмечается, что мужчина увидел его, выгуливая собаку. Он сразу вызвал «скорую», но медики констатировали смерть и сообщили об этом в полицию.

«При предварительном осмотре судебно-медицинский эксперт обнаружил на теле девушки более 20 ножевых ранений. Кроме того, неизвестный после убийства, выбросил ее с четвертого этажа. Погибшая – жительница Тернопольского района, 1999 года рождения», — говорится в сообщении.

На месте происшествия работали следователи, работники уголовного розыска, криминалисты, кинологи. Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями полицейские за несколько часов установили и личность подозреваемого и его местонахождение. Это – житель Лановецкого района, 2002 года рождения. Он арендовал в Тернополе квартиру.

По словам подозреваемого, он познакомился со своей жертвой за несколько часов до убийства. Между ними возник конфликт, в результате которого мужчина начал наносить новой знакомой удары ножом.

По информации полиции, после убийства тело девушки он вынес на балкон, где она пролежала еще 12 часов, а утром 6 декабря выбросил его на улицу. Одежду своей жертвы и личные вещи вынес на помойку возле дома. В квартире убрал и скрылся. Оперативники нашли подозреваемого в одном из районов Тернопольской области.

Мужчину задержали в соответствии со статьей 208 УПК и объявили подозрение согласно ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. // УНИАН