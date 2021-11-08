Судитимуть інспектора Запорізької митниці, через службову недбалість якого держава втратила ₴42 млн.

Слідчі ДБР завершили досудове розслідування стосовно головного державного інспектора Запорізької митниці, через недбалість якого держава зазнала збитків на 42 мільйони гривень.

Обвинувальний акт направлено до суду.

Встановлено, що у 2019 році посадовець отримав адміністративний протокол стосовно приватного підприємства, яке порушило митні правила під час переміщення товарів через державний кордон.

Протягом 6 місяців інспектор мав звернутися з протоколом до суду для стягнення штрафу з бізнесструктури. Проте митник подав до суду документи вже після завершення встановленого терміну, через що суд закрив справу.

Таким чином підприємство уникнуло адміністративної відповідальності, а державному бюджету завдано збитків на суму майже 42 мільйони гривень.

Посадовець обвинувачується у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснювала Запорізька обласна прокуратура, оперативний супровід – СБУ.

ДБР