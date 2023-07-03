правоохоронці кривого рогу встановили двох шахраїв, які за допомогою фішингу ошукали 24 людини

Впродовж 6 місяців зловмисники заволоділи коштами людей у розмірі близько 72 тис. гривень.

Співробітники Криворізького районного управління поліції спільно з кіберполіцією встановили, що до незаконної діяльності причетні 22-річний житель Кривого Рогу та 21-річний мешканець Житомира. Шахраї через месенджери у соціальних мережах розповсюджували фішингові посилання для зламу акаунтів. Перейшовши за ними, потерпіли надавали доступ шахраям до своїх акаунтів. Скориставшись цим, зловмисники надсилали всім контактам сумні повідомлення про збір коштів на лікування та отримували гроші на свої банківські рахунки.

Правоохоронці провели 2 санкціонованих обшуків за місцями мешкання зловмисників, в ході яких вилучили сім-картки, банківські картки та мобільні телефони.

Злочинну діяльність чоловіків задокументували працівники сектору кримінальної поліції Криворізького РУП спільно з поліцейськими сектору кримінального аналізу.

29 червня слідчі повідомили 22-річному жителю Кривого Рогу про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Окрім цього, вирішується питання стосовно вручення повідомлення про підозру другому фігуранту.

Поліція Кривого Рогу наголошує: не відкривайте та не переходьте за незнайомими посиланнями.

Якщо вам відомі факти шахрайства або ви стали жертвою шахраїв – одразу зверніться до найближчого відділу поліції або телефонуйте на лінію «102».

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Криворізького районного управління поліції