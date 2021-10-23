Правоохоронці провели обшуки на КП «ПЛЕСО»

Оболонська окружна прокуратура міста Києва спільно з слідчими та оперативними співробітниками Оболонського УП ГУ НП у м. Києві провели обшуки у офісних приміщеннях КП «ПЛЕСО» в межах кримінального провадження за фактом порушення правил охорони водних об’єктів, що спричинило забруднення поверхневих чи підземних вод (ч. 1 ст. 242 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2019 році на перетині вулиць Лугової та Богатирської, на території зеленої зони, невідомі особи організовували злив мазути в місця, що контактують з каскадом озер і тим самим нанесли суттєву шкоду довкіллю.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що джерелом викиду до озера Лугове, яке входить до каскаду озер Опечень, є викиди із дощової каналізації, яка впадає в зазначене озеро.

Каскад озер Опечень перебуває на балансі комунального підприємства виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва «Плесо».

Як встановила Державна екологічна інспекція Столичного округу, водойма забруднена відходами нафтопродуктів та паливно-мастильних матеріалів. За результатами перевірки інспектори провели розрахунок розмірів збитків, заподіяних державі внаслідок порушення законодавства про охорону та раціональне використання водних ресурсів, та направили претензію до балансоутримувача КП «ПЛЕСО» у розмірі понад 300 тис. гривень. Проте документ реагування залишився проігнорованим.

Надалі з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також вжитих комунальним підприємством заходів у зв’язку з забрудненням водойми, правоохоронні органи неодноразово зверталися до КП щодо отримання необхідних документів, які надані не були.

Також службовим особам комунального підприємства направлялися повістки про виклик для проведення допитів, однак останні не з’являлися та про причини свого не прибуття не повідомляли.

У зв’язку з цим, 22 жовтня 2021 року, на підставі ухвали суду в офісних приміщеннях КП «ПЛЕСО» проведено обшуки, у ході яких вилучено речі та документи, що мають суттєве значення для проведення подальшого досудового розслідування.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Київська міська прокуратура