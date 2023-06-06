До 11 років за ґратами засуджено жінку, яка зробила смертельну ін’єкцію сину

Дніпропетровська обласна прокуратура відстояла у суді апеляційної інстанції покарання у вигляді 11 років позбавлення волі місцевої мешканки за фактом умисного вбивства малолітньої дитини (п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України).

Прокурори у суді довели, що у вересні 2021 року 39-річна жінка, будучи фармацевтом з медичною освітою, зробила ін’єкцію своєму сину віком 1 рік 8 місяців з сильнодіючим кардіостимулюючим лікарським засобом, забороненим до вільного продажу.

У стані клінічної смерті хлопчика госпіталізовано до обласної дитячої лікарні. Дитина померла в реанімаційному відділенні від гострого отруєння препаратом.

Так, у березні 2023 року обвинувачену визнано винною у вчиненні інкримінованого злочину та засуджено до покарання меншого, ніж передбачає санкція статті – 8 років позбавлення волі.

Прокурори не погодилися з вироком суду першої інстанції у зв’язку з м’якістю та оскаржили його в апеляційному порядку.

Дніпровський апеляційний суд, ретельно дослідивши матеріали, підтримав позицію сторони обвинувачення та ухвалив новий вирок.

Наразі вирок набрав законної сили.

Відділ інформаційної політики Дніпропетровської обласної прокуратури