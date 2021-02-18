Отруєння школярок «Дротаверином»: прокурори перевіряють можливу причетність «груп смерті»

В Офісі генпрокурора заявили, що семикласниці із Боярки, які отруїлися «Дротаверином» 16 лютого, не були схильні до самогубства. Наразі перевіряють можливий влив «груп смерті» на неповнолітніх

Про це представниця ювенальних прокурорів Департаменту захисту дітей Офісу Генерального прокурора Юлія Усенко написала на своїй сторінці у Facebook.

«Близько місяця школярка, що вижила, побачила в соціальний мережі «Тік Ток» відеозапис, де на чорному екрані було речення: «Випий 40 таблеток «Нош-пи» та побачиш, що буде». Ось результат — дитина 13 років загинула! Відпрацьовуються версії негативного впливу Інтернету, схиляння до самогубства, відносин з родиною та однолітками, законність продажу ліків дітям. Але, забігаючи наперед, дівчата не були схильні до самогубства, проблем у сім‘ї та з однолітками не мали», — зазначила вона.

Усенко зауважила, що цей приклад ще раз наголошує на пріоритетності таких справ, які в більшості сприймаються як нещасні випадки, а насправді криють в собі багато проблем, з якими діти стикаються в повсякденному житті. // Вартові еспресо